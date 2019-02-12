، "الأرصاد": طقس بارد على معظم المناطق وضباب شمال ووسط وشرق المملكة ،

- 1/2
- 2/2
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، المدينة المنورة) والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
"الأرصاد": طقس بارد على معظم المناطق وضباب شمال ووسط وشرق المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-12
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، المدينة المنورة) والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
08:15 AM
رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض ونجران ومكة والمدينة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، المدينة المنورة) والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": طقس بارد على معظم المناطق وضباب شمال ووسط وشرق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": طقس بارد على معظم المناطق وضباب شمال ووسط وشرق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.