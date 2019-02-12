، "العود" يدعو الشركات الهندية والعالمية لشراء النفط والغاز اليمني ،

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دعا وزير النفط والمعادن اليمني "أوس العود"، الشركات الهندية والعالمية النفطية، إلى شراء النفط والغاز اليمني.
واستعرض "العود" خلال كلمة اليمن في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الـ13 للطاقة، الذي انطلقت فعالياته الليلة الماضية، في العاصمة الهندية نيودلهي، الجهودَ التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة السابقة لإعادة إنتاج النفط الخام من بعض القطاعات النفطية وتصديره عبر مينائيْ الشحر ورضوم البترولي.
وأكد وزير النفط والمعادن اليمني؛ وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن الجهود مستمرة لإعادة تشغيل القطاعات المنتجة الأخرى وزيادة الإنتاج النفطي إلى 75 ألف برميل يومياً، إضافة إلى إعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري 2019م.
"العود" يدعو الشركات الهندية والعالمية لشراء النفط والغاز اليمنيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-12
دعا وزير النفط والمعادن اليمني "أوس العود"، الشركات الهندية والعالمية النفطية، إلى شراء النفط والغاز اليمني.
واستعرض "العود" خلال كلمة اليمن في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الـ13 للطاقة، الذي انطلقت فعالياته الليلة الماضية، في العاصمة الهندية نيودلهي، الجهودَ التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة السابقة لإعادة إنتاج النفط الخام من بعض القطاعات النفطية وتصديره عبر مينائيْ الشحر ورضوم البترولي.
وأكد وزير النفط والمعادن اليمني؛ وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن الجهود مستمرة لإعادة تشغيل القطاعات المنتجة الأخرى وزيادة الإنتاج النفطي إلى 75 ألف برميل يومياً، إضافة إلى إعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري 2019م.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
08:19 AM
خلال كلمة اليمن في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الـ13 للطاقة
دعا وزير النفط والمعادن اليمني "أوس العود"، الشركات الهندية والعالمية النفطية، إلى شراء النفط والغاز اليمني.
واستعرض "العود" خلال كلمة اليمن في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الـ13 للطاقة، الذي انطلقت فعالياته الليلة الماضية، في العاصمة الهندية نيودلهي، الجهودَ التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة السابقة لإعادة إنتاج النفط الخام من بعض القطاعات النفطية وتصديره عبر مينائيْ الشحر ورضوم البترولي.
وأكد وزير النفط والمعادن اليمني؛ وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن الجهود مستمرة لإعادة تشغيل القطاعات المنتجة الأخرى وزيادة الإنتاج النفطي إلى 75 ألف برميل يومياً، إضافة إلى إعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري 2019م.
، "العود" يدعو الشركات الهندية والعالمية لشراء النفط والغاز اليمني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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