«جوجل» يضلل سائقاً إندونيسياً ويقوده إلى السقوط في نهر

: بعد أن فعل فقط مثل كثيرين واستعان بخرائط «جوجل» عبر الإنترنت لمعرفة الطريق، هوى سائق إندونيسي بشاحنته من على منحدر ليسقط في نهر. ولم يكن السائق أجوس ترى بامونكاس، متأكداً من طريق الوصول إلى قرية في بالي لإفراغ حمولة الحجر التي كان ينقلها في شاحنته من منطقة بانيوانجي في جاوة الشرقية، ولكن لسوء الحظ قاده التطبيق إلى طريق انتهت بسقوط حافلته من على منحدر في نهر ووس بالقرب من قرية بانجار جيلوجور في بلدة يوبود، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وأفاد كيتوت سومارديكا، المسؤول في قرية جيلوجور، بأن السائق أجوس سار في طريق مخصصة فقط للدراجات البخارية. ونقل موقع «كومباس.كوم» عن المسؤول القول إنه «عندما وصل السائق إلى جسر، فكر في الدوران للخلف، ولكن نظراً لأن الطريق لم تكن تزيد في العرض على 3 أمتار، لم يتمكن السائق من الدوران». وأكمل أجوس الطريق حتى وصلت به إلى طريق تالفة متعرجة، حيث سقطت الحافلة في النهر. وساعد المارة في إنقاذ السائق عبر اختراق أشجار الخيزران في الموقع..، وأُصيب السائق (23 عاماً) بكدمات ورضوض، ولكن الأمر لم يتطلب بقاءه في المستشفى.



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