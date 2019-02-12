: أطلق تطبيق واتساب قبل أيام ميزة أمنية جديدة، تمنع الآخرين ممن قد يتمكنون من الدخول إلى جهازك، من التلصص على رسائلك في التطبيق. ويتطلب تفعيل ميزة الأمان الجديدة تنصيب أحدث إصدار من تطبيق واتساب (2.19.20) أو ما بعدها. وإن كان تحديث التطبيق على جهازك يحدث تلقائيا، فيمكنك التأكد من الإصدار الأخير من خلال الضغط على “الإعدادات” ثم “المساعدة”، حيث ستجد اسم آخر نسخة من واتساب على شكل صورة أعلى الشاشة. بعد التأكد من أن نسخة واتساب هي الأحدث وتحمل الرقم (2.19.20)، نعود مرة أخرى للضغط على “الإعدادات” ثم على “الحساب”، ثم “الخصوصية”. عند هذه المرحلة سيظهر لك “قفل الشاشة”، وستكون أمام خيارين على الشاشة: Touch ID أو Face ID وذلك بما يتناسب مع نسخة الهاتف الذكي الذي تستخدمه. وبعد تشغيل أحد الخيارين السابقين، بإمكانك اختيار توقيت غلق التطبيق..، وستكون هنا أمام 4 خيارات للغلق: حالا أو بعد دقيقة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالخطوات.. طريقة منع الهاكرز من الوصول إلى رسائل واتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.