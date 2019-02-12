وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

: أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات..؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: . أخصائي ثاني موارد بشرية: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، والإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة. . مساعد إداري أول: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة. وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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