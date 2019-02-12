وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى الشايع للتجارة في 4 مدن

: أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات..؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، وخميس مشيط”. وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . استشاري مبيعات (عدد 4 وظائف للسعوديين/ الرياض). . استشاري مبيعات (للسعوديين/ الدمام). . مساعد نائب الرئيس- منسق المكتب العام (الرياض). . موظف خدمة العملاء- مناوب ليلي (جدة). . فني- نجارة + سباكة (خميس مشيط). . تنفيذي التوظيف (للسعوديين/ الرياض). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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