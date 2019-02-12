السعودية | بالفيديو.. “خولة الكريع” تعلق على مدى استفادة مرضى السرطان من “ماء زمزم” .. وتفجر مفاجأة !

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالفيديو.. “خولة الكريع” تعلق على مدى استفادة مرضى السرطان من “ماء زمزم” .. وتفجر مفاجأة ! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:38 صباحًا, 12 فبراير 2019 م المناطق_الرياض أكدت العالمة السعودية في مجال جينات السرطان الدكتورة خولة الكريع: أن ” ماء زمزم غير مفيد لمريض السرطان”.

وقالت خلال لقاء لها في برنامج في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية : أن ماء زمزم يتعارض مع الكثير من الأدوية الكيماوية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة به “.

وأشارت إلى أن الأشياء الروحانية دورها مهم في إعطاء الإنسان الثبات في الأزمات أو الأمراض وغيرها. وتابعت: من يعتقد أن ماء زمزم بركة يمكنه الاغتسال به. في إشارة إلى أن مريض السرطان لا يمكنه شرب ماء زمام.

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