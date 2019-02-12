حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

: طقس بارد على معظم مناطق المملكة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مـــــناطق الشرقية ، الرياض ،نجران مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، المدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية..، كما يتوقع بمشيئة الله تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.



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