«خيركم» لتحفيظ القرآن تختبر ألفًا و575 عسكريًّا ونزيلًا

أجرت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، اختبارات شملت ألفًا و575 فردًا بين عسكري ونزيل وطالب، ملتحقين بمركز المرافق العامة؛ وذلك منذ مطلع العام الجاري 1440هـ.

وأفاد المدير العام لجمعية «خيركم» عبدالعزيز فتني، أن برامج المرافق العامة، رصدت منذ مطلع العام اختبار العدد المشار إليه من مختلف الفئات، في حين وصل عدد الناجحين في المرافق الحكومية المدنية والعسكرية إلى ألف و343 ناجحًا، منهم 10 أشخاص حافظون لكامل القرآن الكريم، ونصفهم من طلاب السجن العام والإصلاحية والدفاع المدني.

وشكر فتني الجهات الحكومية على تعاونها في دعم حلقات القرآن، وتحفيز منسوبيها على الالتحاق بها؛ ما كان له أثر إيجابي على أداء الموظفين وسلوك النزلاء.

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وتقيم «خيركم» حلقاتها في 23 جهة مدنية و17 جهة عسكرية، وينتظم فيها 17 ألفًا و456 طالبًا، يتخرج منهم العشرات سنويًّا ويجري تكريمهم ضمن حفلات جمعية «خيركم» لتكريم حفظة كتاب الله برعاية محافظ جدة.

يذكر أن المملكة تولي حفظ القرآن الكريم اهتمامًا من خلال تقديم الدعم لمختلف الفعاليات والأنشطة المتعلقة بتكريم حفظة كتاب الله؛ وذلك بعدة جهود أبرزها إنشاء الكليات والأقسام المتخصصة بتعلم القرآن، مع العمل على رعاية المسابقات المحلية والإقليمية والدولية في حفظ القرآن الكريم، وخدمة علومه المختلفة، بالإضافة إلى تحفيز المنافسة بين الطلاب، بتقديم الجوائز.

كما تهتم المملكة بطباعة المصحف، من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، الذي يعد أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف، ويظل دليلًا على ما تقدمه المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المجمع إلى طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة في العالم الإسلامي، وتسجيل تلاواته، وترجمة معانيه، والعناية بالبحوث والدراسات الأصيلة المتعلقة بعلوم القرآن الكريم، وتقدر مساحته بمئتين وخمسين ألف مترٍ مربع، ويُعَدُّ وحدة عمرانية متكاملة في مرافقها. وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الإشراف على المجمع. ويتضمن المجمع مجلسًا علميًّا يُعنى بدراسة الأعمال التي تُرفع إليه من المراكز العلمية، والاطلاع على التقارير المعدة من قبل اللجان والجهات العلمية لإبداء الرأي فيها.