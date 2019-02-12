السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، المدينة المنورة) والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

// انتهى //

06:12ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، المدينة المنورة) والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:12ت م0002

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