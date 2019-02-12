اسماء المستفيدين من المقطوعة الدفعة الأخيرة 1440 .. ومعرفة الاستحقاق والشروط الجديدة

الكثير من المواطنين السعوديين يرغبون في معرفة كل الأمور المتعلقة بالمقطوعة، سوف نتناول بكل دقة المعلومات الدقيقة والصحيحة أن شاء الله عن المقطوعة وعن أسماء المستفيدين من المقطوعة لسنة 1440 الحالية، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيداع جميع المبالغ والاستحقاقات المالية لجميع الأسر الفقيرة والتي تنطبق عليها الشروط الموضوعة من خلال وزارة الضمان الاجتماعي، هذه الأموال يتم إيداعها بشكل مباشر في جميع الحسابات البنكية بالنسبة لجميع الأسر والأفراد.

أسماء المستفيدين من المقطوعة

جميع المواطنين يمكنهم معرفة كيفية الاستحقاق الخاص بهم من خلال متابعة حسابتهم البنكية أو من خلال الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعمل استعلام عن المقطوعة من خلال رابط الاستعلام عن المقطوعة، أو من خلال الاتصال برقم الخدمة الوحيد “19911” للحصول علي جميع الإجابات المتعلقة بالأموال المتعلقة بالمقطوعة، هذه الأموال لا تودع في حسابات المستخدمين ألا بعد اكتفاء جميع الشروط الخاصة بهم والتي سوف نتعرف عليها وما هي الطريقة الصحيحة للحصول علي المقطوعه:

شروط الحصول علي المقطوعة

ألا يقل سن الزوج والزوجة عن خمسة وثلاثون عام. أن يكون الدخل موافي لكافة الشروط الموضحة 3000 ريال للعازب و8680 ريال للمتزوج ويعول. عدم امتلاك أي سجلات تجارية. عدم امتلاك مزرعة خاصة. يجب كتابة جميع البيانات بشكل صحيح جدا. المقطوعة تصرف لجميع الأرامل والمطلقات والشيوخ. المقطوعة غير مرتبطة بسنة معينة وتصرف حين الموافقة علي الأسرة المستحقة لها. جميع المسجليين في المقطوعه يمكنهم عمل استعلام عن المقطوعه برقم الهويه من خلال موقع الوزارة.

اسماء المستفيدين من المقطوعه الدفعة الاخيرة 1440