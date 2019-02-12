شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يزيل أقدم مبنى مدرسي في الزاهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

أزالت إدارة تعليم مكة المكرمة أمس (الاثنين)، مبنى مدرسة الزاهر المتوسطة للبنين بالعاصمة المقدسة، الذي يعد من أقدم المباني المدرسية.

وشرعت إحدى المؤسسات الوطنية مطلع الأسبوع الحالي في أعمال الهدم وإزالة مبنى المدرسة التي تأسست في 1378هـ، وتعد من أوائل المدارس المتوسطة بمكة المكرمة وشهدت تخريج أجيال عدة من أبناء مكة المكرمة.

يذكر أن المبنى بقي بعد إخلائه لمدة تزيد على 15 عاماً قبل إزالته أخيراً، وأغلق دون الاستفادة منه. وسبق لـ«الخليج 365» أن تطرقت لمعاناة السكان من المبنى في عددها الصادر الثلاثاء 2 جمادى الأولى الماضي، تحت عنوان «مدرسة مهجورة تبث الرعب في الزاهر».

من جهة ثانية، شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التعليم «دور الإدارات التعليمية في التهيئة والإعداد لاختبارات TIMSS». وناقش المجتمعون الخطط ونتائج الاختبار التشخيصية لمدارس العينة، وجميع التحضيرات المتخذة وآليات التطبيق المنفذة في الاختبارات الدولية والوطنية.