رابط أبشر موقع وزارة الداخلية للمغتربين والمقيمين داخل المملكة

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موقع ابشر في المملكة العربية السعودية للاستعلام عن مدة الإقامة وموعد انتهائها سواء للمقيم والمغترب داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتيح الموقع لجميه المغتربين البحث عن عدة أمور تخص الإقامة واستقدام الزوجات والأمور المتعلقة بالمرور من مخالفات وتجديد رخص السيارة والتامين على السيارة، والحصول أيضا على تصاريح الحج، والاستعلام عن العديد من المعاملات وسنعرض لكم تفصيليا مزايا موقع ابشر داخل المملكة.
موقع وزارة الداخلية السعودي ابشر
رابط موقع وزارة الداخلية ( ابشر ):
https://bit.ly/1IaIxs8
تفاصيل استعلامات موقع وزارة الداخلية ( ابشر ):
- الاستعلام عن صلاحية الهوية للتجديد أو الانتهاء.
- الاستعلام عن طلبات تاشيرات العمل.
- الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين.
- الاستعلام عن موعد وصول العمالة.
- الاستعلام عن بصمة أي فرد داخل المملكة.
- الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة.
- الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي للأفراد وذلك للمقيمين داخل المملكة.
- الاستعلام عن المخالفات المرورية وتفاصيلها.
- الاستعلام عن تأمين السيارات.
- الاستعلام عن تاشيرات الزيارة.
- الاستعلام عن تجديد جوازات السفر.
- الاستعلام عن خدمات التابعين.
- الاستعلام عن رخص السلاح.
- الاستعلام عن رصيد المدفوعات للخدمات.
- الاستعلام عن البلاغات الأمنية.
- الاستعلام عن إجراءات المخالفات الخاصة بتصريح السلاح.
- فموقع وزارة الداخلية السعودي ابشر يساعد الكثير على الوصول إلى الاستعلام الذي يبحث عنه بسهولة وييسر شديد من خلال اتباع الخطوات البسيطة للتنفيذ، ولذلك أي شخص داخل المملكة يستطيع معرفة أي معلومة تخصه يقوم بالدخول على موقع وزارة الداخلية السعودي المعروف بابشر.