وزارة العمل السعودية تصدر توضيح مهم بشأن الفاتورة المجمعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية علي أن 364 ألف منشأة في القطاع الخاص ، حيث تستفيد من مبادرة الفاتورة المجمعة ، حيث أكدت الوزارة علي ان 316 ألف منشأة في النكاققات البلاتيني والأخضر المرتفع والأخضر المتوسط والأخضر المنخفض .

وزارة العمل تؤكد علي ضرورة تحقيق الشروط للإستفادة من المبادرة

نوهت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية علي أن 48 ألف منشأة في النطاق الأحمر والأصفر ، سوف تستفيد من الدعم المشروط للمبادرة ، وفي حال تحققت نسب التوطين ، ورفعت متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوع إلي الأخضر فما فوق ، وذلك خلال فترة المهلة التي تصل إلي سنة من تاريخ بداية المباردة .

نص مبادرة الفاتورة المجمعة

حيث تنص مبادرة الفاتورة المجمعة التي أعلنت عنها وزارة العمل علي ان المنشآت المتلزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوعاً في الأخضر المرتفع أو المتوسط أو المنخفض أو البلاتيني ، حيث سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال السداد في وقت سابق .

هذا وتعتبر المبادرة هي أحدى المبادرات وفقاً لخطة تحفيز القطاع الخاص التي خصص لها 200 مليار ريال سعودي ، وقد تم رصد مبلغ 11.5 مليار ريال سعودي من المبادرة من اجل العمل علي تحفيز مباشر لكافة المنشآت في القطاع الخاص والتي تعمل علي تنمية القدرات البشرية السعودية ،و ذلك من أجل تحقيق رؤية المملكة في العام 2030 م.