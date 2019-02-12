شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يقدم واجب العزاء لأسرة الدلامي والان نبدء بالتفاصيل

قدم الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء صباح أمس الاثنين واجب العزاء إلى عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والمشرف العام على الإدارة العامة للأصول والموارد بجامعة الملك فيصل، د. مهنا الدلامي في وفاة والدته. وأعرب محافظ الأحساء عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. من جانبه عبر د. مهنا الدلامي وذوو الفقيدة والأسرة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو المحافظ على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه مما كان له بالغ الأثر في نفوسهم.



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