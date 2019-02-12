شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية يقف ميدانيا على سير العمل في محافظة بقيق والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير تعليم محافظة بقيق مرعي البارقي بأن زيارة الشلعان تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية للتعليم بالمحافظة، وتلمس الاحتياجات.
وأضاف البارقي أنها تواكب الحراك التعليمي في التركيز على العملية التعليمية في غرف الدراسة، لاسيما في الاستعداد للاختبارات الدولية، وهذا بلا شك رسالة عملية على تسخير كافة الجهود لخدمة الطلاب والطالبات، وأن تعكس مستويات طلابنا وطالباتنا كافة الإمكانات التي تسخرها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعليم.
وأشار مدير تعليم محافظة بقيق إلى أن الشلعان وجه بعدد من التوصيات التى تصب في الارتقاء بالعملية التعليمية لمزيد من التقدم لتحقق ما يسعى له ولاة الأمر في تطوير التعليم.
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