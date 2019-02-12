شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على إنجاز المشاريع الصحية بأسرع وقت والان نبدء بالتفاصيل

شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على أهمية متابعة المشاريع الصحية بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وإنجازها في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، الدكتور إبراهيم العريفي بمناسبة تعيينه مديرا عاما للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية.

وهنأ سموه في بداية اللقاء الدكتور العريفي، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل وتقديم خدمة ذات جودة عالية للمستفيدين، وكذلك التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي. متمنيا سموه لكافة العاملين في القطاع الصحي بالمنطقة التوفيق والسداد.

من جانبه، قدم الدكتور العريفي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة، داعيا الله أن يحفظ الجميع ويديم عليهم الصحة والعافية.