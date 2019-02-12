شكرا لقرائتكم خبر عن فرق بيئية لمراقبة المراعي والغابات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري الذي أشرف على تدشين الانطلاق، أن هذه المبادرة تأتي ضمن اهتمامات الدولة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة للمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية من الانقراض، موضحًا أن دور هذه الدوريات لا يقتصر على المراقبة فقط، بل ستشمل ضبط جميع أنواع المخالفات المتعلقة بالأضرار بالبيئة والثروات الطبيعية والمعاقبة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما طالب م. المطيري المراقبين بالتكيف السريع مع متطلبات وطبيعة هذا العمل، وحثهم على بذل الجهد والعطاء والحزم مع كل من يخالف قوانين وأنظمة المراعي والغابات.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعاقدت مؤخرًا مع إحدى شركات الحراسات الأمنية لتولي المهمة، تحت إشراف مباشر من فرع الوزارة ومكاتبه في المحافظات ومراكز المنطقة الشرقية.
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