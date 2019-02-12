شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يودع السفير الهندي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير جمهورية الهند أحمد أجاويد، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.



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