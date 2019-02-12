شكرا لقرائتكم خبر عن الملك لمسؤولي الجهات الرقابية: جهودكم «مهمة» في مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل
وفي بداية الاستقبال تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-. عقب ذلك استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، منوها -أيده الله- بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.
حضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.
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