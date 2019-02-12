شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مصانع أثاث مخالفة داخل مزرعة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف مؤخرا، 4 مصانع مخالفة لإعادة تدوير الأخشاب والأسفنج لصناعة الأثاث وأعمال التنجيد، وذلك في مزرعة بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية عنك م. زهير الغامدي، أن المزرعة استغلها ١٧ عاملاً مخالفاً لأنظمة البلدية والإقامة والعمل في إعادة تدوير وصناعة الأثاث المنزلي، وتوزيعها على معارض الأثاث داخل وخارج المحافظة.

ولفت م. الغامدي إلى ورود معلومات تفيد باستخدام المواقع لنشاط مخالف، وتمت مراقبة الموقع للتأكد من صحة المعلومات، وجرى لاحقاً دهمه من الفرق المختصة، مبينا أن العمال المخالفين أقاموا 4 مصانع داخل المزرعة لإعادة تدوير الأخشاب والإسفنج لصناعة الأثاث وأعمال التنجيد ليتم نقلها مباشرة لمعارض الأثاث المنزلي مما يعد مخالفة وغشا صريحا. مبينا ضبط العديد من الأثاث المجهّز للتوزيع، وضبط عمال غير نظاميين أحيلوا للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم وتم إغلاق الموقع. وأشار إلى أنه تم إغلاق الموقع على الفور ومصادرة 120 قطعة أثاث وفرض غرامة بقيمة 48 ألف ريال، لافتاً إلى أنه تم تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية في حق المخالفين.