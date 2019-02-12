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وفد متقاعدي جازان والشرقية يزور تعليم الأحساء

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استقبل مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بالغنيم أمس ببيت الطالب وفد جمعية المتقاعدين بجازان برئاسة عضو مجلس الإدارة ومدير فرع جازان كرامة الأحمر، وبحضور مدير فرع جمعية المتقاعدين بالدمام محمد القرناس، ومدير فرع الأحساء م. نامي النامي ومدير إدارة الإعلام التربوي سعد آل درويش، ومدير العلاقات العامة ماجد العصيل.

ورحب بالغنيم بالحضور وشكرهم على هذه المبادرة بالتعرف على منطقة الأحساء، وكذلك عن الشراكة المهمة مع جمعية المتقاعدين. وتحدث مدير العلاقات العامة ماجد العصيل عن تلك الشراكة والتعاون المثمر بين الجمعية وتعليم الأحساء في تسخير جميع الإمكانات ومرافقها وأندية الأحياء للاستفادة. بعدها شكر ممثل الوفد إدارة التعليم بالأحساء وعلى رأسها المديرالعام وجميع العاملين بالميدان التعليمي والتربوي، وضم الوفد 40 عضوا من جمعية المتقاعدين بجازان والشرقية.


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