شكرا لقرائتكم طقس الثلاثاء .. غبار وضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء في المملكة.

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وأكدت الأرصاد أن مناطق الشرقية، والرياض، ونجران ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ستتعرض إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

كما حذرت الأرصاد من تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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