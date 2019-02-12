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شكرا لقرائتكم عائض القرني: 4 أشياء هي سر السعادة والترقي والنجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم الشيخ الدكتور عائض القرني نصيحة لكل شخص يريد أن يسعد ويفلح ويترقى وينجح، مشددًا على ضرورة الحفاظ على 4 أشياء لنيل هذا الأمر.
وبالنسبة إلى الأشياء الأربعة قال القرني: “الصلاة {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}، والقراءة {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، والتسبيح {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ}، وحسن التعامل {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}”.
وأضاف: “أبشر، ولا تقلق، ولا تحزن، وأنشد مع أبي الطيب المتنبي: لا تَلْقَ دَهْرَكَ إلّا غَيرَ مُكتَرِثٍ ما دامَ يَصْحَبُ فيهِ رُوحَكَ البَدنُ فَمَا يُديمُ سُرُورٌ ما سُرِرْتَ بِهِ وَلا يَرُدّ عَلَيكَ الفَائِتَ الحَزَنُ”.
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