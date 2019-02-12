شكرا لقرائتكم أمير الكويت مستقبلًا أبناء الملك فهد بن عبدالعزيز: مواقفه تجسدت في أصعب المحن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن مآثر ومواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، تجسدت في أصعب المحن التي مرت على الكويت.

وشدد أمير الكويت على أن تلك المواقف ستبقى خالدة في التاريخ والأذهان، وستذكرها الأجيال، معربًا عن بالغ تقديره واعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بلاده بالمملكة، قيادةً وحكومةً وشعبًا.

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جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، أمس الاثنين، للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمراء والوفد المرافق لهما بمناسبة حفل افتتاح فعاليات معرض “الفهد.. روح القيادة” المقام بالكويت؛ حيث تم إهداء الشيخ صباح هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، افتتح أمس، النسخة الرابعة من معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة”، وأوبريت “أخوة راسخة”، برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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