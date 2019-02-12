شكرا لقرائتكم أمير الشمالية يدشن معرض المشروعات في رفحاء بـ373 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشمالية

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أمس الاثنين، معرض المشروعات التنموية والبلدية والخدمية في محافظة رفحاء، والتي يبلغ عددها 56 مشروعًا، وتقدر قيمتها بنحو 373 مليون ريال، وتشمل مشروعات بلدية، وكلية التقنية للبنين، والشؤون الإسلامية، وإدارة التعليم، وخدمات المياه والخدمات الصحية وجمعية رؤوم.

ورفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته بمناسبة التدشين باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة أسمى عبارات التقدير وصادق العرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من اهتمام ورعاية أسوةً بمناطق المملكة جميعها.

وقال: لقد هيأ الله لهذه البلاد من سبل الخير والنماء التي من نتاجها تدشين هذه المشاريع التنموية الكبيرة بمبلغ 373 مليون ريال، مهنئًا المواطنين في هذا الجزء الغالي من بلادنا، وحاثًّا القائمين على هذه المشروعات على توفير الجودة والإتقان في هذه المشاريع حتى يتم تنفيذها على الوجه الأكمل ومتمنيًا للجميع دوام التوفيق.

ولدى وصول أمير الشمالية لمقر الاحتفال في قاعة الاحتفالات الكبرى افتتح معرض المشاريع البلدية والخدمية، ثم تجول داخل المعرض وناقش المشروعات، كما اطلع على مخططات المشاريع.

وبعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الدكتور سعد المضياني كلمة الأهالي التي عبر فيها باسم أهالي محافظة رفحاء عن تقديرهم لسموه على هذه الزيارة متلمسًا ومتفقدًا أحوالهم، داعين الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.

Advertisements

ثم استمع الجميع لقصيدة شعرية نالت استحسان الجميع.

إثر ذلك قدم أوبريت وطني، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن المشاريع التنموية في المحافظة.

عقب ذلك كرم أمير منطقة الحدود الشمالية الطلاب والطالبات المتميزين في المحافظة، وتسلم إهداء من أهالي المحافظة، ثم التقطت الصور التذكارية معه.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.