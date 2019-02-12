شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لمسؤولي الجهات الرقابية: اهتموا بمكافحة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لكبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد أهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.

جاء ذلك لدى استقباله لهم في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض أمس (الأحد)، إذ تشرف الحضور في بداية الاستقبال بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا لتوجيهاته.

حضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

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وكان خادم الحرمين الشريفين، وجه في وقت سابق، الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه، مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته.

جاء ذلك لدى اطلاعه نهاية الشهر الماضي (30/‏1/‏2019) على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام - المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/‏‏38) بتاريخ 15/‏‏2/‏‏1439هـ، المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها، وطلبه الموافقة على إنهاء أعمالها، بعدما أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها.

ووجه خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على ذلك، وشكر رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص.