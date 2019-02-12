شكرا لقرائتكم خبر عن المحيسن: رؤية راسخة لحماية النزاهة ومحاسبة المقصرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن أن تنويه خادم الحرمين الشريفين بأهمية جهود الجهات الرقابية ومكافحة الفساد، له بالغ الأثر في حث وتفعيل دور الجهات الرقابية في تحقيق الفاعلية لحماية المال العام والمحافظة عليه.

ورفع المحيسن الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تحظى به (نزاهة) وكافة الجهات الرقابية من رعاية ودعم لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها لمكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين.