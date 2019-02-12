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العساف يوقع اتفاق صداقة وتطوير التعاون مع نيكاراغوا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس (الإثنين)، مع وزير العلاقات الخارجية في جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا، اتفاق عام بين البلدين تناول توثيق أواصر الصداقة وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية والاستثمارية، والتعليمية والعلمية، والتقنية، والصحية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة.

واستقبل العساف الوزير الضيف والوفد المرافق له في ديوان الوزارة بالرياض، الذي لدى وصوله صافح كبار مسؤولي الوزارة ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

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ثم بدأ اللقاء الثنائي الذي تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأقيمت لوزير نيكاراغوا مأدبة غداء رسمية.

حضر الاستقبال واللقاء ومراسم التوقيع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير إدارة دول أمريكا اللاتينية السفير حسين عسري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، كما حضرها الوفد المرافق لوزير العلاقات الخارجية بجمهورية نيكاراغوا.


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