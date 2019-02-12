شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: «رؤية العلا» تحول المنطقة إلى وجهة فريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثامر قمقوم ، فليح ملاك الصخيل (عرعر)

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن «رؤية العلا» التي دشنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول (الأحد)، تستهدف تطوير العلا كوجهة فريدة، من خلال ماضيها الذي يمثل تاريخاً حقيقياً للتبادل الثقافي والتجاري بين الحضارات المختلفة لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مشيداً بإطلاق الهيئة لمحمية شرعان الطبيعية، التي تسهم بحماية المناطق ذات القيمة البيئية الاستثنائية، وتعمل على استعادة التوازن الطبيعي في المنطقة بين الكائنات الحية والبيئة الصحراوية.

وبين أن تدشين ولي العهد لـ«رؤية العلا» يأتي انعكاسا لجهوده بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إحداث تنمية متوازنة ومؤثرة وقائمة على استثمار الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة.

ولفت إلى أن «رؤية العلا» للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث خطوة طموحة نحو حماية التراث الطبيعي للمنطقة ولتمكين الزوار المحليين والدوليين من التعرف على ثراء إرثها الثقافي والتاريخي والطبيعي، وعلى الحضارات العربية والقيم المحلية.

وثمّن عالياً الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما منطقة العلا من ولي العهد لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، وهو ما يمثل أحد أهداف رؤية المملكة «2030»، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.