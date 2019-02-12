شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشارك في الملتقى العالمي للموهوبين بالقاهرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)أكد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي أهمية الدور والجهود التي يقوم بها الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، مبديا استعداد الملحقية لتقديم جميع الدعم والتسهيلات لضمان نجاح المشاركة السعودية ضمن فعاليات الملتقى العالمي للموهوبين والمتفوقين، الذي سيقام في مصر خلال الفترة من 11-13 مارس القادم، وينظمه الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، بالتعاون مع المجلس العربي.
جاء ذلك لدى استقبال الدكتور غنيم في مكتبه أمس (الإثنين)، الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم، من أجل التنسيق لتدشين الملتقى الذي تشارك به المملكة، المقرر عقده في بمصر العربية خلال الفترة 11-13 مارس القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تشارك في الملتقى العالمي للموهوبين بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.