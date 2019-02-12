شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى السجون»: أوراق عن إدارة المخاطر والإخلاء وأنظمة الإنذار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (الرياض) اللواء الأسمري يدشن الملتقى. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف) أطلق مدير السجون اللواء محمد الأسمري أمس (الإثنين) أعمال الملتقى الأول «نحو منشآت آمنة»، الذي تستضيفه الإدارة العامة للسلامة في المديرية العامة للسجون بمقرها الرئيسي بالرياض ويستمر ليومين. ويهدف اللقاء إلى تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية للعاملين والنزلاء بمنشآت السجون، ونشر ثقافة السلامة ورفع الوعي لدى العاملين والنزلاء وتقديم الدراسات والحلول العلمية والعملية لإدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية لخطط الإخلاء والإيواء في حالات الطوارئ ورفع كفاءة أنظمة الإنذار والإطفاء للوقاية من الحريق وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة. وقدم المتحدث من الدفاع المدني المقدم سلمان القحطاني شرحا حول متطلبات السلامة في المؤسسات الإصلاحية والطرق الحديثة المعززة للجانب الوقائي. من جانبه، أوضح مندوب الهيئة العليا للأمن الصناعي المقدم مهندس عادل العتيبي دور الهيئة العليا للأمن الصناعي في أمن وسلامة المنشآت الحيوية. أما المتحدث من الشركة الوطنية للصناعات الأساسية المهندس ناصر الزهراني فاستعرض تجربة الشركة في سلامة المنشآت. فيما تطرق المتحدث من المديرية العامة للسجون الرائد مهندس محمد عوض الثبيتي إلى أهمية وسبل تطوير السلامة في منشآت السجون.

أطلق مدير السجون اللواء محمد الأسمري أمس (الإثنين) أعمال الملتقى الأول «نحو منشآت آمنة»، الذي تستضيفه الإدارة العامة للسلامة في المديرية العامة للسجون بمقرها الرئيسي بالرياض ويستمر ليومين. ويهدف اللقاء إلى تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية للعاملين والنزلاء بمنشآت السجون، ونشر ثقافة السلامة ورفع الوعي لدى العاملين والنزلاء وتقديم الدراسات والحلول العلمية والعملية لإدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية لخطط الإخلاء والإيواء في حالات الطوارئ ورفع كفاءة أنظمة الإنذار والإطفاء للوقاية من الحريق وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة. وقدم المتحدث من الدفاع المدني المقدم سلمان القحطاني شرحا حول متطلبات السلامة في المؤسسات الإصلاحية والطرق الحديثة المعززة للجانب الوقائي. من جانبه، أوضح مندوب الهيئة العليا للأمن الصناعي المقدم مهندس عادل العتيبي دور الهيئة العليا للأمن الصناعي في أمن وسلامة المنشآت الحيوية. أما المتحدث من الشركة الوطنية للصناعات الأساسية المهندس ناصر الزهراني فاستعرض تجربة الشركة في سلامة المنشآت. فيما تطرق المتحدث من المديرية العامة للسجون الرائد مهندس محمد عوض الثبيتي إلى أهمية وسبل تطوير السلامة في منشآت السجون.

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