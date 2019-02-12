شكرا لقرائتكم خبر عن لتأهيل «طبوغرافية النكاسة».. فصل الخدمات عن 106 عقارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

تبدأ هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم (الثلاثاء)، المرحلة الثانية في تطوير حي النكاسة، التي تستهدف فصل الخدمات عن 106 عقارات.

ويأتي انطلاق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إزالة 102 عقار في المرحلة الأولى.

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وبحسب هيئة تطوير المنطقة، فإن أعمال التطوير تسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك وصولا لإعادة تأهيل طبوغرافية المنطقة، وتوفير الخدمات المتكاملة كافة التي تخدم الحجاج وقاصدي مكة المكرمة.

وأوضح بيان صحفي للهيئة أن تطوير حي النكاسة والأحياء العشوائية الأخرى مرّ بمراحل تخللتها دراسات وورش عمل أخذت في الاعتبار عددا من المتطلبات، منها مراعاة سكان تلك الأحياء والطبيعة الجغرافية للمكان، إلى جانب النواحي الخدمية.

وتهدف مشاريع التطوير إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية، مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة، كما يهدف التطوير إلى تحسين الصورة البصرية في العاصمة المقدسة لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية وفق هوية مكية ثابتة وموحدة تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العام وطابع البناء.