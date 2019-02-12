شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: إنجاز المشاريع الصحية في أسرع وقت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بإنجاز المشاريع الصحية في محافظات ومدن المنطقة في أسرع وقت ممكن، وتطوير آليات العمل بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، مشددا على أهمية التعاون والتكامل مع القطاعات الحكومية والخاصة كافة والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي بمناسبة تعيينه مديرا عاما للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية.