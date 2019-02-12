شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول: بطولات «البواسل» حافظت على مقدرات الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

امتدح نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز البطولات التي يحققها جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي في الدفاع عن أراضي الحرمين الشريفين، والحفاظ على مقدساتها ومقدراتها الوطنية. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة أمس قائد قوة نجران المعين حديثاً اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني.

من جهة ثانية، استعرض الأمير تركي بن هذلول الأعمال المرتبطة بعمل فرع النيابة العامة بالمنطقة والفروع التابعة له في المحافظات، وما تقدمه من خدمات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، من خلال إنهاء إجراءات القضايا المحالة إليها، وذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة أمس رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد بن سعيد الأسمري.

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من جهة أخرى، وجه نائب أمير منطقة نجران بإعادة النظر في تصاميم مداخل ومخارج ميدان المصمك الواقع على طريق الملك عبدالعزيز، وبما يضمن سلامة سالكيه.

ولقي توجيه الأمير تركي بن هذلول إشادات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا «تويتر»، حيث أكد حمد آل مسعد صحة توجيه نائب أمير المنطقة، نظراً إلى أن المخرج ليس مهيأ لسالكي الطريق، مشيراً إلى أن التوسعة والتعديل يرفعان من مستوى السلامة في الطريق.

من جانبه، قال محمد القحص آل هتيلة إن الأهالي يتطلعون إلى رؤى الأمير تركي بن هذلول الثاقبة في كل موقع، أما حسين آل منصور فعبر عن شكره للأمير تركي بن هذلول الذي يعمل بصمت. وقال إنه سبق وأن تحدث عن الميدان وطالب بتحسينه فنيا وجماليا. وطالب بمحاسبة المقصرين إن وجدوا. أما من يرمز لاسمه بـ«ذيباني» فقال إن الأمير تركي أنقذ المنطقة من تصاميم كارثية بداية من دوار الموت (الذي صدر بصدده التوجيه)، إضافة إلى مفرق شرورة، وصولا إلى إشارة بن شكوان، إضافة إلى طريق الخميس بدءا من إشارة المفرق إلى إسكان قوى الأمن.