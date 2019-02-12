شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة لـ «الصحة»: جهزوا المستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

شدد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، على أهمية العمل الجاد والمتواصل لإنهاء وتجهيز مستشفيات جازان العام والتخصصي والولادة، وإنجاز مختلف المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية وكل ما من شأنه خدمة أبناء المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

وبحث اللقاء الخدمات الصحية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والمنشآت الصحية والطواقم الفنية المؤهلة.