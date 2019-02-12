شكرا لقرائتكم خبر عن 90 طالبة يعلقن الدراسة بتحفيظ «محلة».. و«التعليم»: الوضع آمن والحلول عاجلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

فيما تغيبت 90 طالبة عن الحضور لمدرسة ابتدائية وتحفيظ القرآن الكريم بقرية محلة ضمد التابعة لإدارة التعليم بمحافظة صبيا لليوم الثاني على التوالي إثر تماس كهربائي في إحدى دورات المياه، أكد المتحدث باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي عدم وجود أي مبرر لتعليق الدراسة نظراً إلى عدم خطورة الوضع الحالي على سلامة الطالبات. وأشار إلى أن مدير تعليم صبيا وجه بوضع حلول عاجلة لجميع المشكلات التي رصدت بشكل جذري بما يكفل سلامة الطالبات، وفرق الأمن والسلامة والصيانة تقوم حالياً بعمل الإصلاحات اللازمة، وتقرير اللجنة المختصة يفيد بأنه لا يوجد خطر على الطالبات. وانتقد أولياء أمور الطالبات، خلال لقائهم أمس بمدير تعليم صبيا ضيف الحازمي، تنفيذ تمديدات كهربائية في المبنى بشكل عشوائي ما تسبب في زيادة الأحمال ووقوع تماس كهربائي في إحدى دورات المياه، وانقطاع التيار الكهربائي من العداد الخاص بالمدرسة بشكل مؤقت، وإصابة إحدى الطالبات بحالة من الهلع والخوف، ما أدى إلى إغمائها ونقلها لمستشفى ضمد العام للاطمئنان على صحتها.

وفي هذا السياق، أكد محمد عامري (ولي أمر طالبة) أن مدير التعليم اعترف خلال اللقاء بوجود خطر على سلامة الطالبات حسب تقرير الصيانة الذي اطلع عليه. مشيراً إلى أن السبب يعود إلى إنشاء أسلاك إضافية داخل مكتب مديرة المدرسة، وقد تم فصل الكهرباء عن دورات المياه. وأضاف: «وعدنا مدير التعليم بمتابعة الموضوع شخصياً وبعقد فوري من المالية، وتغيير شامل لأسقف دورات المياه وأبواب مخارج الطوارئ، وإلغاء جميع السخانات في المدرسة، وصيانة المكيفات»، مشيراً إلى أن مدير التعليم زودهم برقم هاتفه الجوال للتواصل معه مباشرة في حال وجود أي مشكلات وملاحظات مستقبلاً".