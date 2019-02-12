شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: إحباط تهريب 428 ألف قرص كبتاغون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) okaz-

أحبطت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة تبوك محاولة شخص من جنسية عربية تهريب 312747 قرص كبتاغون مخدر على متن زلاجة بحرية.

وأوضح متحدث حرس الحدود أن الدوريات البحرية تمكنت من رصد هدف بحري عند تجاوزه الحدود البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك، وعلى الفور جرى توجيه الدوريات البحرية للتحقق من وضعه، حيث اتضح أنها زلاجة بحرية على متنها شخص واحد من الجنسية المصرية، وبحوزته 312747 قرص أمفيتامين «كبتاغون مخدر»، وتم القبض عليه وضبط المواد المخدرة، وتنفيذ الإجراءات النظامية كافة. وفي السياق تمكّن أفراد الجمارك بمنفذ الدرة من إحباط محاولات عدة لتهريب 115,755 حبة كبتاغون مخدر، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات عند قدومها إلى الجمرك.

وأوضح المدير العام للجمرك محمد بن علي قيسي، أنه تم ضبط تلك الكمية من حبوب الكبتاغون بعد اكتشافها مُخبأة في عدد من المركبات من نوع «خصوصي».