شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبنى طالبات كلية العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، مبنى طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحور الكليات الطبية في العابدية، بعد إعادة تهيئته ببيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم، وملهمة للإبداع والتميز، تحقيقا لمبادرة «كن سعيداً»، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وعمداء العمادات المساندة والإدارات ذات العلاقة.
واطلع مدير الجامعة على معمل التعلم الالكتروني في مقر الكلية، والذي يحتوي على 30 جهاز حاسب آلي حديث مدعم بوسائل التعلم الإلكتروني، وعلى جداريات رابطة الخريجين، وقائمة العميد الشرفية لطلاب وطالبات سنة الامتياز بتخصصات الكلية، وأعمال الجرافيتي الطلابية لمبادرة «كن سعيداً»، والتجهيزات الحديثة للفصول الدراسية.
ووقف الدكتور عبدالله بافيل على احتياجات المعامل والمختبرات التعليمية، ووجه بتهيئتها وفق أحدث الإمكانيات والتقنيات الحديثة المتخذة في العملية التعليمية، مؤكداً إلى أن الطالب يعتبر محور العملية التعليمية.
وثمَّن عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أيمن الصائغ، حرص واهتمام مدير الجامعة بتهيئة بيئة المنظومة التعليمية والبحثية والمعرفية، للمساهمة في تخريج جيل يلبي احتياجات سوق العمل، وإجراء الأبحاث الطبية في المجالات التي تهتم بالمجتمع والحج والعمرة.
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