شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يزور حي الطريف التاريخي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

قام رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة مساء اليوم إلى حي الطريف التاريخي بالدرعية.

وكان في استقباله لدى وصوله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس .

وبدأ الرئيس محمود عباس الجولة بالإطلاع على مايحتويه مركز الزوار من مجسمات تاريخيه ثم انتقل إلى حي الطريف الذي أسس في القرن الخامس عشر الميلادي، ويحمل آثار الأسلوب المعماري النجدي، ويحتضن أهم معالم الدرعية وقصورها ومبانيها الأثرية، وفي مقدمتها: قصر سلوى، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومجموعة من القصور والمنازل، إضافة إلى المساجد الأخرى، والأوقاف، والآبار، والأسوار.

رافقه في الجولة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق- والوفد المرافق للرئيس.