شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الاثنين)، في مدينة سكاكا، جموعاً من المواطنين وشيوخ القبائل في المنطقة، الذين قدموا للسلام عليه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.

كما استقبل أمير المنطقة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، والقضاة، وقادة القطاعات العسكرية، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع إلى مطالب المواطنين التي تحظى باهتمامه.

بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.

حضر الاستقبال، مدير جامعة الجوف، ووكلاء الإمارة، ومحافظوا المحافظات، ورؤساء المراكز.