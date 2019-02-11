السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني يزور حي الطريف التاريخي



الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

قام فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بزيارة مساء اليوم إلى حي الطريف التاريخي بالدرعية.

وكان في استقباله لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس .

وبدأ فخامة الرئيس محمود عباس الجولة بالإطلاع على مايحتويه مركز الزوار من مجسمات تاريخيه ثم انتقل إلى حي الطريف الذي أسس في القرن الخامس عشر الميلادي، ويحمل آثار الأسلوب المعماري النجدي ، ويحتضن أهم معالم الدرعية وقصورها ومبانيها الأثرية، وفي مقدمتها: قصر سلوى، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومجموعة من القصور والمنازل، إضافة إلى المساجد الأخرى، والأوقاف، والآبار، والأسوار.

رافق فخامته في الجولة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق- والوفد المرافق لفخامة الرئيس.

// انتهى //

23:06ت م

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الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسقام فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بزيارة مساء اليوم إلى حي الطريف التاريخي بالدرعية.وكان في استقباله لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس .وبدأ فخامة الرئيس محمود عباس الجولة بالإطلاع على مايحتويه مركز الزوار من مجسمات تاريخيه ثم انتقل إلى حي الطريف الذي أسس في القرن الخامس عشر الميلادي، ويحمل آثار الأسلوب المعماري النجدي ، ويحتضن أهم معالم الدرعية وقصورها ومبانيها الأثرية، وفي مقدمتها: قصر سلوى، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومجموعة من القصور والمنازل، إضافة إلى المساجد الأخرى، والأوقاف، والآبار، والأسوار.رافق فخامته في الجولة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق- والوفد المرافق لفخامة الرئيس.// انتهى //23:06ت م0290

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