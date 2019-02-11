السعودية اليوم / انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض الدم 2019 بجامعة الملك فيصل غدًا



الإحساء 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

تنطلق يوم غد، فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض الدم 2019 م، الذي تنظمه كلية الطب بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء بالتعاون مع أساتذة مركز أمراض الدم والأنيميا المنجلية بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة كرسي الشيخ محمد بن عبدالرحمن العمران لأمراض الدم الوراثية المستوطنة بالأحساء.

وأوضح معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، يأتي انطلاقًا من رؤية ورسالة الجامعة نحو التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي والريادة في الشراكة المجتمعية، وحرصًا منها على تقديم كل ما يدعم البحث العلمي بتطبيقات علمية وعملية تحقق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

ونوه الدكتور العوهلي، بمشاركة كِبار الأطباءِ الدوليين المختصين َفي أمراضِ الدم بالمؤتمر، مما يجسد جهودَ كليةِ الطب بالجامعةِ التي تسهمُ في تخريجِ أطباء الوطنِ المتميزين، وتحرص على الإسهام بالدراساتِ والأبحاثِ، وتنظيم المؤتمراتِ، وورشِ العمل، والندواتِ العلمية التي تساعدُ في ِنقلِ الخبراتِ، ومواكبة التطوراتِ العالميةِ في التشخيصِ والعلاج.

// انتهى //.

22:47ت م

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الإحساء 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واستنطلق يوم غد، فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض الدم 2019 م، الذي تنظمه كلية الطب بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء بالتعاون مع أساتذة مركز أمراض الدم والأنيميا المنجلية بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة كرسي الشيخ محمد بن عبدالرحمن العمران لأمراض الدم الوراثية المستوطنة بالأحساء.وأوضح معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، يأتي انطلاقًا من رؤية ورسالة الجامعة نحو التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي والريادة في الشراكة المجتمعية، وحرصًا منها على تقديم كل ما يدعم البحث العلمي بتطبيقات علمية وعملية تحقق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م.ونوه الدكتور العوهلي، بمشاركة كِبار الأطباءِ الدوليين المختصين َفي أمراضِ الدم بالمؤتمر، مما يجسد جهودَ كليةِ الطب بالجامعةِ التي تسهمُ في تخريجِ أطباء الوطنِ المتميزين، وتحرص على الإسهام بالدراساتِ والأبحاثِ، وتنظيم المؤتمراتِ، وورشِ العمل، والندواتِ العلمية التي تساعدُ في ِنقلِ الخبراتِ، ومواكبة التطوراتِ العالميةِ في التشخيصِ والعلاج.// انتهى //.22:47ت م0289

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