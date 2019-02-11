شكرا لقرائتكم عَطاء يغطي الوطن .. 4 مناطق الأكثر تفاعلًا مع سند محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج سند محمد بن سلمان عن المناطق التي سُجل فيها أكبر عدد من المتقدمين للبرنامج، والمناطق الأكثر تفاعلًا.

وبحسب خريطة نشرها برنامج سند محمد بن سلمان المناطق الأكثر تفاعلًا هي الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأكد سند محمد بن سلمان أن البرنامج عَطاء يغطي الوطن المِعطاء.

ويهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة، عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

طريقة التسجيل في سند الزواج:

يتم التسجيل في سند الزواج من خلال الدخول إلى موقع برنامج سند محمد بن سلمان عبر الرابط التالي (هنا) ثم الدخول على سند الزواج والتأكد من مطابقة الشروط والضوابط ثم انتظار رسالة اعتماد الطلب واستكمال باقي الإجراءات.

وتعتمد فكرة البرنامج على توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

ونشر نشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

9 شروط للأهلية:

وأكد برنامج سند محمد بن سلمان أن هناك 9 شروط للأهلية في مبادرة سند الزواج والاستفادة منها.

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

شروط أهلية سند الزواج:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.



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