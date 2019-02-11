، مركز الأميرة جواهر ينظم برنامج "شتاء العطاء" لرعاية المسنات بالشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة مبادرة "بركة" وحضور 80 مسنة

نظم مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالمنطقة الشرقية برنامج "شتاء العطاء" بمشاركة مبادرة "بركة"، وذلك في مقر المركز بمشاركة 80 مسنة.

ويستهدف البرنامج رعاية المسنات ويُسهم في العناية بهن، والعمل على زيادة وعي المجتمع بحاجات كبيرات السن، حيث تم عمل أركان نفسية، واجتماعية، وقانونية، والرعاية المنزلية، وتوفير الخدمات المساندة لهن.

وأوضحت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيا، أن الحفل تضمن كلمة ترحيبية من قِبل إدارة المركز، ومن ثم كلمة لرعاية النفسية للمسنة ألقتها فائقة الإدريسي، وكلمة تعريفية للطب المنزلي ألقتها فاطمة النعيمي، ومن ثم بدأت فقرات الحفل من مسابقات والتكريم للمسنات.

وأضافت أن برنامج "شتاء العطاء" جاء بتوجيه ورعاية من قِبل الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، حيث يسعى برنامج قسم الخدمة الاجتماعية لخدمة المسنات بما يدخل عليهن السرور والبهجة واحتضانهن من نواحٍ اجتماعية وصحية ونفسية، وتقديم برنامج تنموي وترفيهي وحواري، وتبادل الخبرات والأحاديث، والتواصل الدائم بينهن والمركز، وأيضًا فتح باب التطوع للفتيات لخدمة المسنات ورعايتهن.

وكان مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير نفذ أخيرًا الكثير من البرامج والفعاليات التي تخدم الأسر، منها الفعاليات الدورية كحفلات المعايدة والدورات التدريبية وديوانية.

