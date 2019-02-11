، "رؤية العلا" تخطف أنظار العالم .. هُنا إعمار أرض الحضارات وعاصمة التاريخ والآثار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت مجموعة مشروعات تنموية تطويرية تعزز موقعها كواجهة حضارية عالمية

إعمار الأرض سنة الحياة التي خلقنا الله لأجلها، والبشر مطالَبٌ بإعمارها، وواجبٌ مِن الناحية الإيمانية، ومن الناحية الإنسانية أيضًا، فمن عروس الجبال وعاصمة التاريخ والآثار دشن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان العديد من المشروعات إيذانًا ببدء مرحلة جديدة لـ "إعمار أرض الحضارات".

رؤية العلا :

تتضمن رؤية العلا التي أطلقتها الهيئة الملكية برعاية وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجموعة من المشروعات التنموية التطويرية التي تعزز موقع العلا كواجهة حضارية عالمية، تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية 2030، وستُسهم الرؤية بإضافة 120 مليار ريال للناتج المحلي للسعودية بحلول 2035، وتستهدف جذب مليوني زائر.

محمية شرعان الطبيعية :

يركز تطوير محمية شرعان الطبيعية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان على إعادة تأهيل النظام البيئي الطبيعي وإعادة توطين الأنواع الأصيلة في المنطقة وتطوير الغطاء النباتي عن طريق زراعة أشجار الأكاسيا الأصيلة وإطلاق الأنواع البرية في المحمية طبقًا للمقاييس العالمية وتحديد إرشادات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. وخلال حفل الإطلاق قام جوالو المحمية من أهالي العلا بإطلاق عشرة وعول وعشرة من طيور النعام أحمر الرقبة، و20 غزالاً في المحمية.

ووضعت المحمية معیارًا جدیدًا في المنطقة لإعادة التوازن بین النظم البیئیة، وتشمل هذه المبادرة إنشاء أكبر صندوق عالمي من نوعه لحمایة النمر العربي باسم: الصندوق العالمي لحمایة النمر العربي.

وتهدف الهيئة الملكية إلى أن يكون هذا الصندوق هو الأكبر من نوعه في العالم، وسيمكن هذا المشروع محمية شرعان الطبيعية بالإضافة إلى مواقع أخرى لتكون منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربي في المستقبل.

منتجع شرعان :

هو منتجع مستوحى من مملكة الأنباط من تصميم المهندس المعماري الفرنسي جون نوفيل، ويعد الانطلاقة الأولى لمجموعة من المنتجعات والفنادق في المنطقة.

ويضم منتجع شرعان، الذي ينحت في الجبال، 40 وحدة، تشمل 25 جناحًا، و10 أجنحة مخيمة فاخرة، و5 فلل، ومنتجعًا صحيًا، وموقعًا يضم مساحات مبتكرة ومجهزة بأحدث الوسائل والخدمات التقنية، لعقد لقاءات قمة وقياديي الأعمال والرؤساء التنفيذيين والفنانين وغيرهم ، ومن المتوقع الانتهاء من تشييد المنتجع بحلول عام 2023.

برنامج حماية :

يتيح برنامج حماية الفرصة لـ2500 من أهالي العلا ليكونوا حماة للتراث الطبيعي والإنساني في المنطقة.

برنامج الابتعاث الدولي :

يوفر برنامج الابتعاث الدولي لأبناء وبنات العلا فرصة الدراسة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا في مجالات مختلفة تتعلق بخطط التنمية الخاصة بالعلا.