، رادار "طقس تبوك" دخل الخدمة.. و"الأرصاد": تم الانتهاء من أعمال الصيانة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس العام: السبب قطعة جوهرية لا بد من إحضارها من الشركة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، أنه تم تشغيل رادار تبوك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والمعايرة.

جاء ذلك عقب أن واجهت الهيئة تساؤلات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي -في خبر نشرته "الخليج 365"- بسبب تعطل رادارها في منطقة تبوك منذ شهر ديسمبر من العام 2018م.

وأكدت الهيئة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يمكن للجميع متابعة الرادار على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط: https://www.pme.gov.sa/Ar/Weather/RadarImages/TITANRadar/Pages/TABUK.aspx

وكان الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خليل بن مصلح الثقفي، أرجع عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ديسمبر من العام 2018م سبب العطل إلى عدم تمكُّن مهندس الشركة الصانعة من إصلاح الرادار بسبب قطعة غيار جوهرية، لا بد من إحضارها من الشركة من فنلندا.