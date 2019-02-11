، "بيت.كوم" وجامعة الملك عبدالعزيز يوقِّعان مذكرة تعاون ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى توحيد الجهود لتطوير برامج تدريب تتناسب مع احتياجات سوق العمل

أعلن بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في السعودية، توقيع مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بوكالة الجامعة للتطوير؛ وذلك لتأهيل الطلاب حسب احتياج سوق العمل، وتطوير برامج التدريب والبرامج الأكاديمية.

وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق الأهداف المشتركة والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030 في بناء القدرات والكوادر، وتلبية احتياج سوق العمل.

ومن منطلق تفعيل دور الجامعات بالمملكة، وربطها مع سوق العمل، اتفق الطرفان على تنفيذ أوجه تعاون مشتركة بتبادل الخبرات العلمية والعملية التي تخدم الطرفين، والتنسيق في أعمال تدريب الطلاب، إلى جانب خلق موازنة وتطوير في التخصصات الأكاديمية والتقنية التي تلبي احتياجات قطاع الأعمال بالمملكة من الكوادر الوطنية المؤهلة.

ووقَّع مذكرة التعاون مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مع رئيس التنفيذي لشركة بيت.كوم ربيع عطايا، وذلك في وجود عدد من المسؤولين من الطرفين، ووكيل الجامعة للتطوير الأستاذ الدكتور أمين نعمان.

وخلال اللقاء تم عرض خطط التعاون، ومناقشة آليات العمل بين مركز مواءمة وبيت.كوم؛ لتكون هناك فرص لتأهيل طلاب جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات الأخرى.

وقال الدكتور هاني شودري، مدير مركز مخرجات التعليم مع سوق العمل: تأتي هذه الشركة مع بيت.كوم ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها مركز مخرجات التعليم مع سوق العمل في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وأرباب العمل، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في التعليم. ونهدف من هذه الشراكة النوعية مع بيت.كوم لعمل عدد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في زيادة جاهزية الطلاب لسوق العمل، ورفع نِسب التوظيف للخريجين.

من جانبه، قال محمد بارشيد، مدير قطاع الأعمال في بيت.كوم: نحن سعداء للغاية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز لتطوير مهارات طلاب المملكة وتأهيلهم لسوق العمل؛ فمنذ تأسيس شركتنا ونحن نبذل ما بوسعنا لتمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم.

وهذه الشراكة ستمكننا من مساعدة المزيد من الطلاب والشركات في السعودية عبر تنفيذ برامج التدريب الهادفة إلى تلبية احتياجات سوق العمل في المملكة.