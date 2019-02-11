، مدفعية الجيش اليمني تمطر تعزيزات الميليشيا الحوثية بجبهة نهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدمير عدد من الآليات ومصرع وإصابة من كان على متنها

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا في منطقة حريب نهم كانت في طريقها إلى الجبهة.

وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.