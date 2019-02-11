، "الأحمدي" لـ"الخليج 365": والدتي المريضة بالسرطان دفعتني لاكتشاف العلاج بالفن التشكيلي ،

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الدكتورة نور الأحمدي هي أول سيدة سعودية تحترف العلاج بالرسم والترفيه؛ إذ تمكنت من تحويل موهبتها "الرسم" إلى علاج فعّال عن طريق العلاج النفسي بالرسم وتحليل الرسومات، والعلاج بالأشغال اليدوية.
وعن سبب اختيارها هذا المجال قالت "الأحمدي" لـ"الخليج 365": والدتي المريضة بالسرطان هي التي دفعتني لاكتشاف هذا التأثير للفن على المرضى، وبدأت في التغير والتعافي أمام لوحاتي التشكيلية.
وأضافت: رؤيتي لمعاناة والدتي أثناء صراعها مع مرض السرطان، الذي أدى إلى إعاقتها حركيًّا، هي السبب الرئيسي؛ فكنت أحاولالترويح عنها بأشياء تلفت انتباهها، بعدما لاحظت الأثر الإيجابي الذي ظهر على والدتي وقتها.
وتابعت: ابتكرت خطًّا جديدًا في عالم العلاج للمرضى، وهو أسلوب العلاج بالفن التشكيلي؛ فانطلقت في دراستي في ذلك التخصص لأعودبشهادة أحمل فيها تخصصًا مختلفًا؛ وأصبحت أول سعودية تتخصص بعلاج الأمراض بالفن التشكيلي، الذي طُبق على الكثير من المرضى المعاقين الذين تطورت حالاتهم للأفضل من جراء هذا النوع من العلاج، خاصة فئة الأطفال وكبار السن ممن لديهم إعاقة.
وأكملت: طبَّقت دراستي وخبرتي على المرضى في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية؛ فقمت بتصميم ودمج عدد من البرامج في العلاج التأهيلي، من أهمها:العلاج النفسي بالرسم وتحليل الرسومات، والعلاج بالأشغال اليدوية، وأهميتها في تحقيق الأهداف الحركية؛ فالعلاج بالترفيه يركز على النقاط التي يجد فيها المريض نفسه، ويستطيع بالتالي أن ينتج ويعرف كيف يساعد نفسه بتمارين مسلية.
وعن الصعوبات التي واجهتها قالت: الكثير من الناس لا يعرفون ما هو هذا العلاج؟ ولماذا هو مختلف في طريقة تأديته للوصول للصحة النفسية والجسدية، لكني لم أستسلم، بل بدأت بإقناعهم بإعداد العديد من المحاضرات وورش العمل والمعارض، وعندما لمسوا التحسن الواضح والملحوظ على العديد من المرضى بدؤوا يقتنعون بطريقتي في العلاج.
واستطاعت "الأحمدي" علاج أكثر من 5000 حالة بالألوان والفن التشكيلي، وهي أولسعودية تؤسس قسمًا للعلاج بالفن التشكيلي في المستشفى، وشاركت في العديد من المؤتمرات والبرامج داخل وخارج السعودية؛ إذشاركت في مؤتمر العلاج بالفن التشكيلي في لندن، وشاركت في بينالي الإمارات في أبوظبي، وغيرهما، كما أنشأت مجموعة "فن نور" لنشر ثقافة العلاج بالفن التشكيلي.
"الأحمدي" لـ"الخليج 365": والدتي المريضة بالسرطان دفعتني لاكتشاف العلاج بالفن التشكيليخلود غنام الخليج 365 2019-02-11
الدكتورة نور الأحمدي هي أول سيدة سعودية تحترف العلاج بالرسم والترفيه؛ إذ تمكنت من تحويل موهبتها "الرسم" إلى علاج فعّال عن طريق العلاج النفسي بالرسم وتحليل الرسومات، والعلاج بالأشغال اليدوية.
وعن سبب اختيارها هذا المجال قالت "الأحمدي" لـ"الخليج 365": والدتي المريضة بالسرطان هي التي دفعتني لاكتشاف هذا التأثير للفن على المرضى، وبدأت في التغير والتعافي أمام لوحاتي التشكيلية.
وأضافت: رؤيتي لمعاناة والدتي أثناء صراعها مع مرض السرطان، الذي أدى إلى إعاقتها حركيًّا، هي السبب الرئيسي؛ فكنت أحاولالترويح عنها بأشياء تلفت انتباهها، بعدما لاحظت الأثر الإيجابي الذي ظهر على والدتي وقتها.
وتابعت: ابتكرت خطًّا جديدًا في عالم العلاج للمرضى، وهو أسلوب العلاج بالفن التشكيلي؛ فانطلقت في دراستي في ذلك التخصص لأعودبشهادة أحمل فيها تخصصًا مختلفًا؛ وأصبحت أول سعودية تتخصص بعلاج الأمراض بالفن التشكيلي، الذي طُبق على الكثير من المرضى المعاقين الذين تطورت حالاتهم للأفضل من جراء هذا النوع من العلاج، خاصة فئة الأطفال وكبار السن ممن لديهم إعاقة.
وأكملت: طبَّقت دراستي وخبرتي على المرضى في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية؛ فقمت بتصميم ودمج عدد من البرامج في العلاج التأهيلي، من أهمها:العلاج النفسي بالرسم وتحليل الرسومات، والعلاج بالأشغال اليدوية، وأهميتها في تحقيق الأهداف الحركية؛ فالعلاج بالترفيه يركز على النقاط التي يجد فيها المريض نفسه، ويستطيع بالتالي أن ينتج ويعرف كيف يساعد نفسه بتمارين مسلية.
وعن الصعوبات التي واجهتها قالت: الكثير من الناس لا يعرفون ما هو هذا العلاج؟ ولماذا هو مختلف في طريقة تأديته للوصول للصحة النفسية والجسدية، لكني لم أستسلم، بل بدأت بإقناعهم بإعداد العديد من المحاضرات وورش العمل والمعارض، وعندما لمسوا التحسن الواضح والملحوظ على العديد من المرضى بدؤوا يقتنعون بطريقتي في العلاج.
واستطاعت "الأحمدي" علاج أكثر من 5000 حالة بالألوان والفن التشكيلي، وهي أولسعودية تؤسس قسمًا للعلاج بالفن التشكيلي في المستشفى، وشاركت في العديد من المؤتمرات والبرامج داخل وخارج السعودية؛ إذشاركت في مؤتمر العلاج بالفن التشكيلي في لندن، وشاركت في بينالي الإمارات في أبوظبي، وغيرهما، كما أنشأت مجموعة "فن نور" لنشر ثقافة العلاج بالفن التشكيلي.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
08:45 PM
أول سعودية تحترف العلاج بالرسم والترفيه..وعالجت أكثر من 5 آلاف حالة
الدكتورة نور الأحمدي هي أول سيدة سعودية تحترف العلاج بالرسم والترفيه؛ إذ تمكنت من تحويل موهبتها "الرسم" إلى علاج فعّال عن طريق العلاج النفسي بالرسم وتحليل الرسومات، والعلاج بالأشغال اليدوية.
وعن سبب اختيارها هذا المجال قالت "الأحمدي" لـ"الخليج 365": والدتي المريضة بالسرطان هي التي دفعتني لاكتشاف هذا التأثير للفن على المرضى، وبدأت في التغير والتعافي أمام لوحاتي التشكيلية.
وأضافت: رؤيتي لمعاناة والدتي أثناء صراعها مع مرض السرطان، الذي أدى إلى إعاقتها حركيًّا، هي السبب الرئيسي؛ فكنت أحاولالترويح عنها بأشياء تلفت انتباهها، بعدما لاحظت الأثر الإيجابي الذي ظهر على والدتي وقتها.
وتابعت: ابتكرت خطًّا جديدًا في عالم العلاج للمرضى، وهو أسلوب العلاج بالفن التشكيلي؛ فانطلقت في دراستي في ذلك التخصص لأعودبشهادة أحمل فيها تخصصًا مختلفًا؛ وأصبحت أول سعودية تتخصص بعلاج الأمراض بالفن التشكيلي، الذي طُبق على الكثير من المرضى المعاقين الذين تطورت حالاتهم للأفضل من جراء هذا النوع من العلاج، خاصة فئة الأطفال وكبار السن ممن لديهم إعاقة.
وأكملت: طبَّقت دراستي وخبرتي على المرضى في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية؛ فقمت بتصميم ودمج عدد من البرامج في العلاج التأهيلي، من أهمها:العلاج النفسي بالرسم وتحليل الرسومات، والعلاج بالأشغال اليدوية، وأهميتها في تحقيق الأهداف الحركية؛ فالعلاج بالترفيه يركز على النقاط التي يجد فيها المريض نفسه، ويستطيع بالتالي أن ينتج ويعرف كيف يساعد نفسه بتمارين مسلية.
وعن الصعوبات التي واجهتها قالت: الكثير من الناس لا يعرفون ما هو هذا العلاج؟ ولماذا هو مختلف في طريقة تأديته للوصول للصحة النفسية والجسدية، لكني لم أستسلم، بل بدأت بإقناعهم بإعداد العديد من المحاضرات وورش العمل والمعارض، وعندما لمسوا التحسن الواضح والملحوظ على العديد من المرضى بدؤوا يقتنعون بطريقتي في العلاج.
واستطاعت "الأحمدي" علاج أكثر من 5000 حالة بالألوان والفن التشكيلي، وهي أولسعودية تؤسس قسمًا للعلاج بالفن التشكيلي في المستشفى، وشاركت في العديد من المؤتمرات والبرامج داخل وخارج السعودية؛ إذشاركت في مؤتمر العلاج بالفن التشكيلي في لندن، وشاركت في بينالي الإمارات في أبوظبي، وغيرهما، كما أنشأت مجموعة "فن نور" لنشر ثقافة العلاج بالفن التشكيلي.
، "الأحمدي" لـ"الخليج 365": والدتي المريضة بالسرطان دفعتني لاكتشاف العلاج بالفن التشكيلي ،
المصدر : الخليج 365
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